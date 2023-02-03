«МК»: Красавица-дочь Маликова Стефания показала на новом фото изящную фигуру

Наследница певца Дмитрия Маликова Стефания уже взрослая и самостоятельная. Девушка активно совмещает учебу, работу, блогерство. Помимо всего прочего она уделяет особое внимание внешности и много путешествует, пишет «МК».

Недавно Стефания в очередной раз доказала это. У себя в социальных сетях она опубликовала новое пляжное фото, на котором предстала в черном купальнике с открытой спиной. Девушка, несмотря на то, что позирует спиной к камере, продемонстрировала свои сексуальные изгибы и изящную фигуру. Подписчики отметили, что во внешности дочери-красавицы артиста не к чему придраться.

Добавим, что достоверно неизвестно, где именно был сделан снимок. Известно только то, что Маликова проводит зимние каникулы на море с семьей. А незадолго до этой поездки девушка, которой исполнилось 22 года, побывала в Париже.