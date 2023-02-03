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Новый альбом Славы Марлоу набрал более 18 миллионов прослушиваний за месяц

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Новый альбом Славы Марлоу набрал более 18 миллионов прослушиваний за месяц
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Фото из открытых источников

Альбом «Тузик» Славы Марлоу набрал более 18 миллионов прослушиваний за один месяц на цифровых площадках. Об этом сам музыкант написал в Телеграм-канале. Альбом появился 16 декабря. Назван он был в честь любимой мягкой игрушки артиста.

«Тузик» порвал грелку. Некоммерческий релиз коммерчески успешный. Это значит, что в отечественной индустрии можно новые и нестандартные вещи делать, при этом собирая вокруг себя крутое коммьюнити. Любая музыка и с любым звуком может не только существовать, но и набирать разное количество прослушиваний, — отметил новосибирец.

Слава добавил, что за релиз он получил намного больше обратной связи и реакций в соцсетях, чем когда выпускал самые популярные треки. В конце поста Марлоу от всего сердца поблагодарил своих многочисленных фанатов.

Буду дальше концентрировать свое внимание на музыке и вещах, окружающих релиз. Очень рад тому, как разделили со мной эмоции от музыки. Надеюсь, встретимся вскоре на концертах, где устроим мясо. Мечтаю услышать треки из альбома с живыми барабанами и гитарами, — поделился певец.
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