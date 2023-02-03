Новый альбом Славы Марлоу набрал более 18 миллионов прослушиваний за месяц

Слава добавил, что за релиз он получил намного больше обратной связи и реакций в соцсетях, чем когда выпускал самые популярные треки. В конце поста Марлоу от всего сердца поблагодарил своих многочисленных фанатов.

Буду дальше концентрировать свое внимание на музыке и вещах, окружающих релиз. Очень рад тому, как разделили со мной эмоции от музыки. Надеюсь, встретимся вскоре на концертах, где устроим мясо. Мечтаю услышать треки из альбома с живыми барабанами и гитарами, — поделился певец.