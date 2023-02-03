Ортман пригрозила Крайновой судами из-за оскорбления образа участниц группы «Тутси»

Недавно «Тутси» вернулась на сцену, но без Насти Крайновой. Вокалистка критически отнеслась к репертуару группы, после чего случился скандал. Как призналась блондинка, ей не по вкусу предпочтения участниц и их песни назвала колхозом.

Ирина Ортман от такого заявления экс-коллеги пришла в ярость.

«Она пытается нас снова провоцировать, ничего не выйдет. Настю ждут суды, она ведет себя непорядочно, группа для нее сделала много, как и она для нас. Мы к ней хорошо относимся, но уже наболело ее несправедливость. Мы с добротой к ней, со всем сердцем, предлагали поработать, она сказала, что это ниже ее достоинства, а мы сами колхоз. Несмотря на это все, поет она «колхозные композиции», — возмутилась Ортман.

Артистка отчитала Настю.

«Ездит на гастроли под брендом „Тутси“, но „Тутси“ сейчас функционирует. Виктор Дробыш сказал, чтобы прекратила это делать, но тщетно. Так что пусть ждет больших проблем в скором времени. Хотели собраться все вместе, у нас в творчестве был классный период когда-то. У каждой участницы свой характер. Человек выбрал деньги —это похоже на нее», — добавила Ортман.