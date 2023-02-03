Певица София Ротару поссорилась с Ириной Аллегровой из-за СВО ВС России на Украине

Минздрав России выпустил новую версию клинических рекомендаций по защите от гриппа. Ведомство скорректировало методы лечения и профилактики
Местным жителям в Екатеринбурге выставили счёт за потребление электроэнергии по отмененному тарифу. О такой проблеме сообщили жильцы дома на улице
Предприимчивый петербуржец по имени Денис смог обойти запрет на нахождение в Финляндии. В ожидании автобуса до города он перехитрил финнов, которые
Минздрав России выпустил новую версию клинических рекомендаций по защите от гриппа. Ведомство скорректировало методы лечения и профилактики
Жители Волгограда, которые пришли на гала-концерт в ЦКЗ (Центральный концертный зал), два часа ждали начала данного мероприятия. Концерт,
Недавно актер Оскар Кучера дал развернутое интервью Юрию Дудю* (в России признан иноагнтом). После беседы на артиста обрушился шквал критики. Сам
В Нижнем Тагиле уже вторые сутки подряд ведутся поиски пропавшего 11-летнего мальчика. Ярослав Гельд не вернулся домой из школы 31 января. Последний
Родители Миши Бахтина со спинальной мышечной атрофией (СМА) от уральских чиновников и врачей добиваются лечения своего 2-летнего сына. Мальчик
Французский политик Филиппо, являющийся одним из лидеров оппозиционного движения в государстве, выступил с критикой президента Макрона после его
Самыми распространенными видами рака в России является рак молочной железы у женщин, а также рак предстательной железы у мужчин. Что касается