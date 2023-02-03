Певица София Ротару поссорилась с Ириной Аллегровой из-за СВО ВС России на Украине

София Ротару отписалась в социальных сетях от своей давней коллеги и хорошей подруги, артистки Ирины Аллегровой. Дело в том, что знаменитости не сошлись во мнениях касательно ситуации в стране и в мире.

Несмотря на то что София Михайловна уже давно не появляется на сцене и не выходит в свет, она весьма активная пользовательница соцсетей. Исполнительница подписана на многих коллег, с удовольствием пишет комментарии и оставляет реакции под постами. До последнего времени самая известная «Хуторянка» следила за страничкой Ирины Александровной. Однако не так давно Ротару отписалась от аккаунта Аллегровой.

По словам источника, знакомого с этой ситуацией, певицу из Украины разозлило поведение ее приятельницы, патриотично настроенной «Императрицы».

«Ротару объявила Аллегрову личным врагом. Это из-за СВО ВС России. Они стоят по различные стороны баррикад», — пишет «Московский комсомолец», ссылаясь на слова тайного инсайдера.

Отметим, что София Михайловна не согласна с политикой РФ, а Аллегрова активно поддерживает участников спецоперации. Последней каплей, которая и разрушила дружбу двух звезд, является новая композиция «Возвращайтесь домой, мальчики», которую Ирина посвятила российским солдатам.