Пятеро сахалинцев и еще двое военнослужащих из других регионов погибли в зоне СВО

В пятницу, 3 февраля 2023 года, губернатор Сахалинской области сообщил скорбную весть из зоны проведения специальной военной операции. В СВО на Украине не стало старшего прапорщика Антона Бледнова из Южно-Сахалинска; рядового Алексея Калимбетова из Южно-Сахалинска; сержанта Рустама Аптикеева из Анивского района, младшего сержанта Владимира Афоничкина из Долинского района, рядового Анатолия Данилова из Холмского района, рядового Павла Козлова из Бийска Алтайского края, который проходил службу в Анивском районе; а также ефрейтора Георгия Валиева из Владикавказа, который был на службе в Анивском районе.

Мы все бережно сохраним память о военнослужащих, истинных патриотах, которые до конца исполняли свой долг перед Родиной. Семьям погибших бойцов будет оказана вся им необходимая помощь, - пишет глава Сахалинского региона в своих социальных сетях.