Сенаторов РФ ужаснул современный кинофильм с «зомби» о блокадном Ленинграде

Комиссия Совфеда РФ по защите государственного суверенитета и предотвращения вмешательства во внутренние дела обсудила, как в стране можно построить культурную идентичность.

В Минкультуры уверены, что для достижения культурного суверенитета прежде всего нужно много работать с нормативной базой. В частности, необходимо провести инвентаризацию законодательства касательно культурной политики.

Сенатор Маргарита Павлова незамедлительно отметила:

Мне люди пишут, что на день освобождения Ленинграда от блокады по каналу РФ показали современный фильм «Блокадный дневник». Там ленинградцы были показаны не героями, а зомби. На картину выделили 65 миллионов рублей. А можно узнать, у нас вообще есть фильтры и кто проверяет эти сценарии?

Сенатор РФ Евгений Савченко копнул еще глубже. По его мнению, в мире в настоящее время развернулась война, однако не за территории, а за сознание молодого поколения. И Россия пока что в этой битве не выигрывает.