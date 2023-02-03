«Вокруг ТВ» опубликовало лучшие российские и зарубежные сериалы в феврале 2023 года

Сразу несколько зарубежных и российских телесериалов выходят в феврале. Составлен список новинок, которые необходимо посмотреть. 23 февраля выходят сразу 2 отечественных фильма. На сегодня назначена премьера «Комплекса бога» (KION) и «Сеструхи» («Пятница!»). Также в феврале зрителей ждут российская картина «Фишер» (выходит 8 февраля на more.tv и Wink), лента «Раневская» (появится 8 февраля на KION), сериал «Шаляпин» (стартует 13 февраля на канале «Россия-1» и Okko), проект «Содержанки. Перезагрузка» (выход запланирован на 16 февраля, START), а также «Дурдом» (17 февраля на канале «Пятница!»).

Зрителей ждет продолжение старых сериалов. 6 февраля выйдет шестой сезон «Ивановы-Ивановы» (можно посмотреть на СТС и more.tv), 13 февраля начинается третий сезон фильма «Патриот» (на ТНТ), 23 февраля — очередной сезон сериала «Сама дура» (на Premier).

Среди зарубежных проектов стоит отметить «Ковчег» (старт 1 февраля на SYFY и Peacock), сериал «Дорогой Эдвард» (начало 3 февраля на Apple TV+), «Консультант» (начинается 24 февраля на Amazon Prime Video) и «Здравствуй, будущее!» (можно посмотреть 17 февраля на Apple TV+). 17 февраля на Amazon Prime Video ждите второй сезон «Карнивала Роу».