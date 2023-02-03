StarHit: Стало известно, как младший сын Валерии Арсений зарабатывает деньги на роскошную жизнь

Два года назад Арсений Шульгин стал папой. У сына певицы Валерии родилась дочь Селин. Молодой отец занимается бизнесом. Делает он это успешно, поскольку полностью обеспечивает свою жену Лиану и исполняет любые прихоти.
написал 24-летний наследник артистки, опубликовав видеоролик, на котором запечатлены самые яркие моменты его жизни — это путешествия и вечеринки.
Одним из первых проектов наследника Валерии стал интернет-магазин по продаже «вечных» роз – специальных стабилизированных цветков, размещенных в стеклянных колбах. Одно время этот предмет интерьера пользовался огромной популярностью. Дело пошло, а после успеха парень начал реализовывать свои другие идеи.
Что касается самой Лианы, то она без дела тоже не сидит. Жена Арсения Шульгина продвигает свой микроблог в соцсети. Также она создает курсы для девушек и учит их женственности.