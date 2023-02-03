Телеведущая Лера Кудрявцева окончила стрелковые курсы безопасного обращения с оружием

Лера Кудрявцева заявила о том, что она прошла специальные курсы по безопасному обращению с оружием. Об этом известная блондинка написала в своих соцсетях.

Делясь новым увлечением с поклонниками, звезда написала, что она приняла решение вступить в стрелковый клуб. Лера даже прошла курс под названием "Безопасное обращение с оружием". На снимке телеведущая с гордостью держит в руках сертификат. Документ подтверждает то, что Кудрявцева является официальным и обученным членом стрелкового клуба.

Отметим, что знаменитость много времени проводит на работе. Однако в свободное время она предпочитает не отдыхать дома на диване, а заниматься чем-то интересным и полезным. У ведущей есть в качестве хобби несколько направлений, об одном из них она поделилась со своими многочисленными фанатами.