Уволенный из МХТ актер Дмитрий Назаров с женой уезжает из России в Израиль

Дмитрий Назаров вместе с женой Ольга Васильева, которые были уволены Константином Хабенским из МХТ им. Чехова, уезжают из России в Израиль. Актеры отправляются за рубеж на заработки. Однако о прежних гонорарах речи даже не идет, пишет КП.

Назаров и его супруга недавно пополнили ряды беглецов. Артисты решили поискать лучшей жизни в Израиле. Знаменитости даже успели организовать на земле обетованной гастроли. Сообщается, что цена билета составляет до 5,5 тысячи рублей.

"Прозвучат романсы, басни, стихи Дмитрия Назарова, шлягеры на русском, французском языках", - сказано в описании к концерту.

Напомним, Назаров и Васильева остались без работы из-за многочисленных антироссийских высказываний. Но потеряли супруги не только место в театре, от них отвернулись поклонники и коллеги.