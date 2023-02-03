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В Екатеринбурге по тарифу «Комфорт» таксисты отказываются везти пассажиров местный в аэропорт

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В Екатеринбурге по тарифу «Комфорт» таксисты отказываются везти пассажиров местный в аэропорт
В России
Фото из открытых источников

Екатеринбуржцы назвали самое ненавистное место для местных таксистов — это аэропорт Кольцово. Обсуждение жителей города развернулось под постом Евгения Кобзева в соцсети. Как рассказал бизнесмен, он вызвал машину в аэропорт по тарифу «Комфорт». Но когда водитель в чате уточнил, куда предстоит поездка, после ответа попросил отменить заказ.

По словам представителя «Яндекс Go» Дмитрия Волкова, подобное поведение недопустимо. Многие уверены, что дело не в «Яндексе», а в политике аэропорта. После того как водитель привез пассажира и высадил его, он бесплатно не может повторно заехать под шлагбаум на протяжении часа. Без оплаты на парковке находиться можно не более 15 минут. За это время таксист не успеет высадить пассажира, а также получить еще один заказ.

Один из водителей такси бизнес-класса признался, что за последнее время «Яндекс» снижает стоимость поездки в аэропорт. А многие из его коллег, которые давно работают, не могут увидеть конечную точку поездки во время поступления заказа.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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