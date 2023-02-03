В Сети обсуждают чернокожего новгородского богатыря из сериала «Викинги: Вальхалла»

Бойца сыграл чернокожий австралиец. По сюжету сериала, прибыл он из Константинополя. Не исключено, что в VIII-IX веках в Византии такие бойцы проживали.

Между тем интернет-пользователи не в восторге от необычного «новгородца». Многие из них считают, что на Западе толерантность граничит с безумием.