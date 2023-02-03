Yandex.RTB

Заслуженная артистка РФ Наташа Королева удивила поклонников новым имиджем

Image 16+
Заслуженная артистка РФ Наташа Королева удивила поклонников новым имиджем
Знаменитости
Фото из открытых источников

На просторах Сети недавно появился новый видеоролик, на котором можно увидеть кардинальные преображения во внешнем виде певицы Наташи Королевой. Причем такие изменения артистка продемонстрировала на фоне постоянных слухов о разладе с мужем. Исполнительница, которой исполнилось 49 лет, посетила мероприятие близкого приятеля. Оно было посвящено празднованию его дня рождения. На вечеринке присутствовали Ида Достман и Николай Басков.

На обнародованных фотографиях Наташа предстала в совершенно новом имидже. Певица решила сделать афрокудри, которые собрала в большой пучок.

Стоит сказать, ранее в Сети появлялась информация о расставании Королевой с Тарзаном. Однако сама артистка опровергла эти слухи. По заявлению исполнительницы, у них с Тарзаном все прекрасно. Скоро пара будет праздновать двадцатилетие совместной жизни.

 

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
63-летняя телеведущая Лариса Гузеева внезапно уехала из России и объявилась в Израиле

Сегодня, 15:53

Катерина Ковальчук «победила» Кристину Асмус в отношениях с матерью Гарика Харламова

Сегодня, 15:45

Заслуженная артистка РФ Наташа Королева удивила поклонников новым имиджем

Сегодня, 15:37

StarHit: Стало известно, как младший сын певицы Валерии Арсений зарабатывает на роскошную жизнь

Сегодня, 15:28

Ксения Собчак назвала Екатерину Мизулину «барби-злодейкой» после ее жалобы на Инстасамку

Сегодня, 15:19

МК: украинская певица София Ротару поссорилась с Ириной Аллегровой из-за СВО ВС России на Украине

Сегодня, 15:17

E1.RU: в Екатеринбурге перечислены 3 основные версии гибели группы Игоря Дятлова в 1959 году

Сегодня, 14:18

Антон Богданов проинформировал о совместной работе с Ольгой Картунковой в новом сериале «Сеструха»

Сегодня, 13:48

Как изменилась жизнь сбежавшей из РФ экс-солистки группы «ВИА Гра» Веры Брежневой

Сегодня, 13:40

Лариса Долина предложила Вале Карнавал выступить дуэтом на ее сольном концерте

Сегодня, 13:32

Хранившая молчание Наташа Королева впервые откровенно рассказала о разводе с Тарзаном

Сегодня, 11:49

Александра Урсуляк рассказала, как она «ужасно волновалась» на выступлении перед Пугачевой

Сегодня, 11:39

КП: Слухи о продаже недвижимости Аллы Пугачевой в России оказались фейком

Сегодня, 11:28

Звезда шоу «Холостяк» Дарья Хаитметова впервые сообщила о том, что потеряла ребенка

Сегодня, 11:06

Куда пропали фейсконтрольщики, которые повелевали судьбами на входе в ночные клубы РФ

Сегодня, 10:56

«МК»: Красавица-дочь Маликова Стефания показала на новом фото изящную фигуру

Сегодня, 10:49

Телеведущая Лера Кудрявцева окончила стрелковые курсы безопасного обращения с оружием

Сегодня, 10:42

Сенаторов РФ ужаснул современный кинофильм с «зомби» о блокадном Ленинграде

Сегодня, 10:35

Новый альбом Славы Марлоу набрал более 18 миллионов прослушиваний за месяц

Сегодня, 10:20

Четвертая часть «О чем говорят мужчины» с Нагиевым и Харламовым стартует в кинотеатрах России

Сегодня, 10:12

Минздрав России выпустил новую версию рекомендаций по защите и лечению от гриппа
  • 1-02-2023, 19:31

Минздрав России выпустил новую версию рекомендаций по защите и лечению от гриппа

Минздрав России выпустил новую версию клинических рекомендаций по защите от гриппа. Ведомство скорректировало методы лечения и профилактики

Жителям Екатеринбурга выставили счет за электричество по ранее отмененному тарифу
  • 1-02-2023, 19:10

Жителям Екатеринбурга выставили счет за электричество по ранее отмененному тарифу

Местным жителям в Екатеринбурге выставили счёт за потребление электроэнергии по отмененному тарифу. О такой проблеме сообщили жильцы дома на улице

Петербуржец обхитрил финнов, которые предлагали ему переночевать на лавочке в аэропорту
  • 31-01-2023, 21:42

Петербуржец обхитрил финнов, которые предлагали ему переночевать на лавочке в аэропорту

Предприимчивый петербуржец по имени Денис смог обойти запрет на нахождение в Финляндии. В ожидании автобуса до города он перехитрил финнов, которые

Минздрав России выпустил новую версию рекомендаций по защите и лечению от гриппа
  • 1-02-2023, 19:31

Минздрав России выпустил новую версию рекомендаций по защите и лечению от гриппа

Минздрав России выпустил новую версию клинических рекомендаций по защите от гриппа. Ведомство скорректировало методы лечения и профилактики

Зрители ЦКЗ в Волгограде провели два часа в ожидании президента Владимира Путина
  • Вчера, 19:32

Зрители ЦКЗ в Волгограде провели два часа в ожидании президента Владимира Путина

Жители Волгограда, которые пришли на гала-концерт в ЦКЗ (Центральный концертный зал), два часа ждали начала данного мероприятия. Концерт,

Оскар Кучера заявил о необходимости тщательнее готовиться после интервью Юрию Дудю
  • Вчера, 08:36

Оскар Кучера заявил о необходимости тщательнее готовиться после интервью Юрию Дудю

Недавно актер Оскар Кучера дал развернутое интервью Юрию Дудю* (в России признан иноагнтом). После беседы на артиста обрушился шквал критики. Сам

Новости партнеров
Новости партнеров
В Нижнем Тагиле вторые сутки разыскивается пропавший 11-летний мальчик Ярослав Гельд
  • 1-02-2023, 19:24

В Нижнем Тагиле вторые сутки разыскивается пропавший 11-летний мальчик Ярослав Гельд

В Нижнем Тагиле уже вторые сутки подряд ведутся поиски пропавшего 11-летнего мальчика. Ярослав Гельд не вернулся домой из школы 31 января. Последний

В Екатеринбурге по тарифу «Комфорт» таксисты отказываются везти пассажиров местный в аэропорт
  • Сегодня, 14:09

В Екатеринбурге по тарифу «Комфорт» таксисты отказываются везти пассажиров местный в аэропорт

Екатеринбуржцы назвали самое ненавистное место для местных таксистов — это аэропорт Кольцово. Обсуждение жителей города развернулось под постом

Родители 2-летнего Миши Бахтина со СМА добиваются, чтобы его продолжали лечить
  • Вчера, 13:27

Родители 2-летнего Миши Бахтина со СМА добиваются, чтобы его продолжали лечить

Родители Миши Бахтина со спинальной мышечной атрофией (СМА) от уральских чиновников и врачей добиваются лечения своего 2-летнего сына. Мальчик

Филиппо выступил с критикой Макрона
  • 1-02-2023, 08:38

Филиппо выступил с критикой Макрона

Французский политик Филиппо, являющийся одним из лидеров оппозиционного движения в государстве, выступил с критикой президента Макрона после его