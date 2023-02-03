Заслуженная артистка РФ Наташа Королева удивила поклонников новым имиджем

На просторах Сети недавно появился новый видеоролик, на котором можно увидеть кардинальные преображения во внешнем виде певицы Наташи Королевой. Причем такие изменения артистка продемонстрировала на фоне постоянных слухов о разладе с мужем. Исполнительница, которой исполнилось 49 лет, посетила мероприятие близкого приятеля. Оно было посвящено празднованию его дня рождения. На вечеринке присутствовали Ида Достман и Николай Басков.

На обнародованных фотографиях Наташа предстала в совершенно новом имидже. Певица решила сделать афрокудри, которые собрала в большой пучок.

Стоит сказать, ранее в Сети появлялась информация о расставании Королевой с Тарзаном. Однако сама артистка опровергла эти слухи. По заявлению исполнительницы, у них с Тарзаном все прекрасно. Скоро пара будет праздновать двадцатилетие совместной жизни.