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Заваленные снегом улицы стали главной преградой для петербуржцев 3 января

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Заваленные снегом улицы стали главной преградой для петербуржцев 3 января
Санкт-Петербург
Фото очевидца

В пятницу, 3 февраля, тротуары и автодороги Петербурга оказались завалены снегом. В нашу редакцию очевидцы прислали десятки фотографий, на которых запечатлены крупные скопления последствий осадков в разных частях города. Очевидно, это является свидетельством того, что подведомственные Смольному структуры не подошли к вопросу уборки с должным вниманием.
 

В социальных сетях петербуржцы жалуются, что, несмотря на обилие осадков на дорогах, на улицах практически не дежурит снегоуборочная техника. Очевидно, для уборки города от снега и наледи Смольный традиционно задействовал минимум технических мощностей, большинство из которых работает в центральных районах города.

Проблема очистки улиц от снега носит системный характер. Жители Северной столицы критикуют возглавляемую Александром Бегловым администрацию за то, что каждый зимний сезон чиновники не предпринимают усилий для борьбы с «коммунальным коллапсом».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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