Звезда шоу «Холостяк» Дарья Хаитметова впервые сообщила о том, что потеряла ребенка

На днях Дарья впервые откровенно призналась, что трагедия произошла на большом сроке беременности, а именно прошлым летом.

«Недавно лишь ко мне пришло осознание, принятие потери. Поняла, мне будет легче выговориться здесь. Может быть, смогу поддержать кого-либо или получить поддержку. Ранее всегда держала все в себе, это аукнулось паническими атаками и серьезными проблемами со здоровьем.

Пережила потерю первого ребенка, будучи на пятом месяце беременности, это было летом. Диагностировали замершую беременность, показаний к прерыванию не было, пришлось месяц ждать, пока сердце малыша остановится», — написала 27-летняя девушка в блоге.