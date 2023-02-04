46-летний Николай Басков заинтересовался 19-летней певицей

В пятницу, 3 февраля, стартовал новый сезон шоу «Ну-ка, все вместе!». В этот раз побороться за звание лучшего певца собрались участники минувших выпусков. В проект также вернулись бессменные ведущие: Николай Басков и Сергей Лазарев.

В очередном выпуске не обошлось без жарких споров. Александр Кудинов спел трогательную композицию о любви. Исполнение певца тронуло членов жюри, практически все судьи отдали ему голоса.

Хотя был суров к исполнителю Николай Ерохин, назвав его выступление школьным пением. Сергей Лазарев не согласился и даже возмутился такими высказываниями коллеги.

А вот Николая Баскова впечатлило появление на сцене Анаит Адамян. Артист приятно поразился тем, как повзрослела и расцвела юная участница шоу.

«Наконец-то встретились, когда ты совершеннолетняя. Тебе уже 19!» — обрадовался 46-летний Басков, глядя на молодую красотку.