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Ван И прокомментировал решение Блинкена

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Ван И прокомментировал решение Блинкена
В Мире
Энтони Блинкен

Представитель китайских политических властей Ван И сделал заявление по поводу позиции официального Вашингтона вокруг ситуации с попаданием аэростата в воздушное пространство над территорией США. Он подчеркнул, что политическое руководство Китая считает недопустимыми любые спекуляции вокруг этой ситуации.

Так он отреагировал на решение руководителя американского внешнеполитического ведомства Блинкена перенести запланированный ранее официальный визит в Пекин для переговоров. Блинкен заявил, что откладывает свой визит. Случай с попаданием китайского аэростата в воздушное пространство над территорией США официальный Вашингтон характеризует как нарушение суверенитета американского государства.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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