Эксперт Маслов выразил мнение по поводу недавнего решения руководителя американского внешнеполитического ведомства Блинкена, который заявил, что откладывает запланированный ранее официальный визит в Пекин для переговоров с представителями китайских политических властей. Маслов полагает, что это решение Блинкена вносит расстройство в официальные американо-китайские отношения.

Формально предлогом для переноса визита представители политических властей США назвали попадание в воздушное пространство над территорией страны китайского аэростата.

Маслов считает, что представители политического руководства Китая, скорее всего, расценят это решение просто как предлог отказаться от переговоров.