Yandex.RTB

Маслов выразил мнение о решении Блинкена

Image 16+
Маслов выразил мнение о решении Блинкена
В Мире
Фото из открытых источников

Эксперт Маслов выразил мнение по поводу недавнего решения руководителя американского внешнеполитического ведомства Блинкена, который заявил, что откладывает запланированный ранее официальный визит в Пекин для переговоров с представителями китайских политических властей. Маслов полагает, что это решение Блинкена вносит расстройство в официальные американо-китайские отношения.

Формально предлогом для переноса визита представители политических властей США назвали попадание в воздушное пространство над территорией страны китайского аэростата.

Маслов считает, что представители политического руководства Китая, скорее всего, расценят это решение просто как предлог отказаться от переговоров.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Маслов выразил мнение о решении Блинкена

Сегодня, 19:33

Ван И прокомментировал решение Блинкена

Сегодня, 09:13

Белик сделал заявление о политике США по отношению к украинцам

Вчера, 09:08

Маккарти заявил о своей позиции по Тайваню

2-02-2023, 09:13

Володин напомнил о разгроме немецких войск в 1943 году

2-02-2023, 09:03

Филиппо выступил с критикой Макрона

1-02-2023, 08:38

Блогер Коротков рассказал о покинувших Россию представителях либеральной интеллигенции

31-01-2023, 18:08

Пушков выразил мнение о политических властях Германии

31-01-2023, 14:48

Представитель Киева прокомментировал атаку на иранский военный объект

31-01-2023, 10:13

Пушилин прокомментировал решение политических властей западных государств о поставках танков

31-01-2023, 09:38

Читатели Times подвергли сомнению правдивость заявления Джонсона

30-01-2023, 18:23

Руденко прокомментировал вопрос об участии Путина в саммите большой двадцатки

30-01-2023, 17:33

РИА Новости: новой материальной помощью Европа Украину затягивает в долговую яму

30-01-2023, 14:20

Рябков рассказал о консультациях между дипломатами Российской Федерации и США

30-01-2023, 11:18

Филиппо считает, что Франция должна покинуть НАТО

30-01-2023, 09:23

Проди выразил мнение о позиции государств ЕС по отношению к украинскому кризису

29-01-2023, 17:23

NYT: Путин сменил Суровикина на Герасимова, чтобы провести широкомасштабное наступление весной

29-01-2023, 14:08

Представители сербских политических партий провели митинг против плана западных государств вокруг Косово

28-01-2023, 19:23

Журналист Караева выразила мнение о целях западных государств по отношению к Российской Федерации

28-01-2023, 17:53

Экономист Хазин проанализировал санкционную политику западных государств

27-01-2023, 15:38

В Екатеринбурге по тарифу «Комфорт» местные таксисты отказываются везти пассажиров в аэропорт
  • Вчера, 14:09

В Екатеринбурге по тарифу «Комфорт» местные таксисты отказываются везти пассажиров в аэропорт

Екатеринбуржцы назвали самое ненавистное место для местных таксистов — это аэропорт Кольцово. Обсуждение жителей города развернулось под постом

El Mundo: в Европе опасаются появления более опасного вируса, чем коронавирус COVID-19
  • 2-02-2023, 09:04

El Mundo: в Европе опасаются появления более опасного вируса, чем коронавирус COVID-19

Ученые опасаются из-за наступления более опасной пандемии, даже чем COVID-19. Дело в мутировавшем птичьем гриппе H5N1, которого обнаружили осенью

Родители 2-летнего Миши Бахтина со СМА добиваются, чтобы его продолжали лечить
  • 2-02-2023, 13:27

Родители 2-летнего Миши Бахтина со СМА добиваются, чтобы его продолжали лечить

Родители Миши Бахтина со спинальной мышечной атрофией (СМА) от уральских чиновников и врачей добиваются лечения своего 2-летнего сына. Мальчик

Оскар Кучера заявил о необходимости тщательнее готовиться после интервью Юрию Дудю
  • 2-02-2023, 08:36

Оскар Кучера заявил о необходимости тщательнее готовиться после интервью Юрию Дудю

Недавно актер Оскар Кучера дал развернутое интервью Юрию Дудю* (в России признан иноагнтом). После беседы на артиста обрушился шквал критики. Сам

Зрители ЦКЗ в Волгограде провели два часа в ожидании президента Владимира Путина
  • 2-02-2023, 19:32

Зрители ЦКЗ в Волгограде провели два часа в ожидании президента Владимира Путина

Жители Волгограда, которые пришли на гала-концерт в ЦКЗ (Центральный концертный зал), два часа ждали начала данного мероприятия. Концерт,

Газманов, как и Меладзе, тоже был на скандальной новогодней вечеринке в Дубае
  • Вчера, 09:47

Газманов, как и Меладзе, тоже был на скандальной новогодней вечеринке в Дубае

Новогодняя вечеринка в Дубае быстро стала достоянием общественности. Как выяснилось, на скандальном мероприятии, когда Валерий Меладзе поддержал

Новости партнеров
Новости партнеров
Жители домов под Екатеринбургом возмущены платежками ЖКХ на десятки тысяч рублей
  • Вчера, 14:00

Жители домов под Екатеринбургом возмущены платежками ЖКХ на десятки тысяч рублей

Жительница поселка Прохладного (Белоярский городской округ, Свердловская область) рассказала о том, что в декабре 2022 года в «ЭнергосбыТ Плюс»

Системная критика и проблемы региона не мешают свердловским чиновникам «жировать» за счет казны
  • 2-02-2023, 17:05

Системная критика и проблемы региона не мешают свердловским чиновникам «жировать» за счет казны

По данным новостного ресурса «Главный канал Екатеринбурга», в 2023 году месячные затраты на содержание свердловских чиновников составят 121 млн 410

Власти на Кубани опровергли информацию о введении военного положения в регионе
  • Вчера, 14:55

Власти на Кубани опровергли информацию о введении военного положения в регионе

В оперштабе Кубани опровергли информацию о якобы подготовке в регионе к военному положению. Документ, который активно рассылается в социальных сетях

Не вирус и не бактерия. Над человечеством нависла новая смертельная угроза
  • 2-02-2023, 20:54

Не вирус и не бактерия. Над человечеством нависла новая смертельная угроза

Американские ученые предупреждают о смертельной опасности глобального потепления. Они прогнозируют прогрессирование паразитарных грибков. Дело в том,