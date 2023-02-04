Аллегрова пострадала из-за СВО РФ: потеряла миллионы по причине отмены концертов

Ирина Аллегрова в последние годы на сцену выходит очень редко. Артистка запланировала проведение двух концертов в марте – в Минске и Санкт-Петербурге. Однако недавно стало известно, что певицы отказалась от выступлений из-за СВО РФ.

Исполнительницу поклонники сильно ждали. Несмотря на то, что до концертов остался месяц, фанаты раскупили более половины всех билетов на выступление. Но Ирина Александровна решила не проводить мероприятия.

В сложившейся ситуации считаю недопустимым проводить развлекательные мероприятия. Поэтому принято решение об отмене моих концертов, - сообщила императрица.

Стоит отметить, что за два выступления Аллегрова могла бы хорошо заработать. Организаторы не скрывают, что гонорары певицы – одни из самых высоких. За выход на сцену 71-летняя артистка получает от 7 миллионов рублей.