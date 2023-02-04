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Анатолий Белый о работе в России: Наивно думал, что делаю что-то важное и нужное

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Анатолий Белый о работе в России: Наивно думал, что делаю что-то важное и нужное
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Фото из открытых источников

Через некоторое время после начала спецоперации на Украине Анатолий Белый принял решение уехать из России. Порой актер вспоминает о своей творческой деятельности в РФ.

В настоящее время артисту уже около 50 лет, но не смотря на то, что он уехал из страны, не ностальгирует по работе на родине.

«Это комок в горле… Было время, когда наивно думал, что что-то делаю важное, что-то нужное. Не помогло и не спасло. Ведь если звезды зажигают, то значит, это кому-либо нужно? Попытаюсь возродить проект на земле обетованной. Вдруг получится? Очень люблю стихи, ничего не могу поделать с собой», — поделился Анатолий.

Добавим, что сейчас Белый живет и работает в Израиле. Последние несколько месяце пытается с нуля построить карьеру за границей. Артист театра и кино проходит разные курсы по изучению иврита для проведения постановок в израильских театрах.

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