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Андрей Петров слил интимные переписки бойфренда певицы Инстасамки с другими девушками

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Андрей Петров слил интимные переписки бойфренда певицы Инстасамки с другими девушками
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Фото из открытых источников

Блогер и певица Дарья Зотеева (Инстасамка) и рэпер Moneyken несколько лет вместе. В 2020 году они узаконили свои отношения.

Но видимо, в паре не все гладко. Блогер Андрей Петров в Телеграме поделился снимками переписки супруга Инстасамки и девушки, с которой он договаривался о встрече. Неизвестная предложила приехать к ней в коттедж Булгаково, погулять по достопримечательностям. Но рэп-исполнитель не торопился отправиться за пределы Москвы:

«Подумаю, мне очень долго ехать. Сейчас прикину и решу», — ответил парень в голосовом сообщении.

Но на этом переписка молодых людей не закончилась. Они отложили встречу и запланировали встретиться в столице.

«К тебе приехать можно? Скажи адрес, приеду» — написал Moneyken.

Стоит сказать, что прийти на свидание бойфренд Инстасамки не решился. Об этом сообщила сама девушка, с которой он и познакомился. Незнакомка подтвердила, что Олег Еропкин (его настоящее имя) должен был приехать на дачу, хотя в последнюю минуту отказался.

 

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