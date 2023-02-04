Артиста РФ Олега Газманова пытались заставить выкрикивать украинские лозунги в Дубае

Отечественный и российский эстрадный певец Олег Газманов поделился своими мыслями касательно недавнего инцидента, который с ним произошел в Дубае.

Во время своего новогоднего выступления в ОАЭ артиста попытались вынудить выкрикнуть украинские лозунги, как это было с исполнителем Валерием Меладзе.

Как вспомнил сам Газманов в студии передачи «Жизнь и судьба» с ведущим Борисом Корчевниковым, из-за опоздания Александра Реввы (Артур Пирожков) его просили немного задержаться на сцене. По словам Олега Михайловича, вскоре нетрезвые зрители потребовали, чтобы он выкрикнул украинский лозунг. Певец не знает, было ли это спланированной акцией или нет.

После появления мужчин Газманов произнес: «Ребята, Новый год, ну дайте отдохнуть. Тут есть женщины и дети». Вскоре в ситуацию вмешались охранники.

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