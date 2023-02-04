Актер Максим Аверин высказался о сбежавших из РФ артистах словами Михаила Булгакова

Звезда телесериала «Склифосовский» Максим Аверин не мыслит жизни без России. Актер Ленкома не сомневается в том, что это особенная страна, с уникальным народом и культурой. Артист рассказал, что вкладывает в понятие «Родина».

Думаю, нужно сказать словами Михаила Булгакова: „Постарайтесь в изгнании не тосковать“. Мне кажется, это единственная нация, русский дух, который привязан к своей земле, — сказал Аверин после пресс-показа постановки «Бег» по пьесе Булгакова.

Как уверен актер, люди с российскими корнями, променявшие свою Родину на чужбину, не живут на полную грудь.

Что бы ни говорили о гостеприимстве в иных государствах, как бы ни хвалили роскошную и счастливую жизнь, вряд так есть на самом деле. «Когда говорят: „Мы зарабатываем там“. Никто ведь не говорит, как безродной земли трудно, без своих книг, музыки, литературы, родных улиц. Не знаю, что сказать… — резюмировал артист.