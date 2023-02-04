Бедрос Киркоров прокомментировал новости о своей госпитализации

Буквально несколько дней назад во всех СМИ появилась тревожная информация о том, что срочно был госпитализован Бедрос Киркоров. Представители прессы сообщили о том, что 90-летний артист был вынужден вызвать скорую помощь из-за серьезных проблем с сердцем.

В эфире популярной телепрограммы «Ты не поверишь!» знаменитый музыкант решил прокомментировать слухи о госпитализации в больницу.

«Да все нормально, вышел уже, сейчас дома. Был в хорошем пансионате, в хорошем военном госпитале», — написал Бедрос Филиппович.

Стоит добавить, что проблемы со здоровьем у Киркорова-старшего начались еще в 2020 году. Тогда музыкант, который в минувшем году отпраздновал очередной юбилей, перенес коронавирус.