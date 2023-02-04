Дочь певицы Славы раскрыла пол и имя будущего ребенка

Скоро 42-летняя певица Слава впервые станет бабушкой. Старшая дочь артистки находится на седьмом месяце беременности. Сегодня Александра Морозова раскрыла пол и имя будущего ребенка.

24-летняя наследница исполнительницы стала героиней телешоу «Секрет на миллион». Будущая мама рассказала о том, как протекает ее беременность, а также прямо в студии узнала пол долгожданного малыша.

Дочь певицы отдала конверт с результатами исследования. Команда НТВ вынесла гигантскую коробку, где хранился ответ. Когда Александра открыла крышку, то увидела голубые шары. Морозова была очень счастлива узнать, что станет мамой мальчика.

Как позже призналась девушка, о сыне мечтает ее муж и он даже выбрал для мальчика имя. По словам дочери Славы, ее супругу сильно нравится имя Платон.