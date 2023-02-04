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Егор Крид раскритиковал участников из команды МакSим в шоу «Голос. Дети»

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Егор Крид раскритиковал участников из команды МакSим в шоу «Голос. Дети»
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Фото из открытых источников

На Первом канале выходит вокальное телешоу "Голос. Дети". Уже через несколько выпусков все узнают имя победителя. Пока что звездные наставники проекта выбирают финалистов в своей команде. На этой неделе пришла определяться очередь МакSим.

Перед этапом "Поединки" певица собрала 5 команд, из них должна была выбрать самых лучших. Подопечные артистки спели песню Чичериной "Ту лу-ла", исполнили хит из "Красавицы и чудовища" и удивили композицией группы Smash!! "Боже, дай мне сил!".

Рэпер Баста лояльно отнесся к выступлению ребят, а Егор Крид начал участников критиковать. Он пожурил Софью Павлову, Екатерину Иванову, Алексея Тельцова и Екатерину Иванову.

"Вы попытались друг друга перепеть или перекричать. Исчезла целостность выступления. Вы себя не слушали, были отдельно. Как по мне, ничего не получилось",  - резко отметил певец.

 

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