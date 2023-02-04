Гоген Солнцев жив: Шоумен объяснил, почему появилась новость о его смерти

Неделю назад в СМИ появилась новость о смерти Гогена Солнцева. Об этом журналистам рассказала его жена Полина Терешкович.

В декабре шоумен оказался в больнице с тяжелой травмой головы. Как пояснила девушка, скоропостижная смерть ее мужа связана с последствиями травмы. При этом Полина панически спрашивала, как ей поступить с телом: хоронить или кремировать.

Однако сегодня Гоген неожиданно объявился. Солнцев вышел на связь с поклонниками, сообщив, что у него легкая форма коронавируса.

«Болел ковидом. Первый день температуру сбил. Сейчас 35 градусов. Спасибо всем за беспокойство», — написал фрик.

Отметим, что больше всего смерти шоумена обрадовалась его бывшая жена и мать его супруги — Екатерина Терешкович. Как сообщила женщина, она рада, что земля от него избавилась, хотя слабо верила в его смерть. По мнению Екатерины, такие, как он, живут до 100 лет.