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«Покушение на убийство, нет сомнений»: ТГ-канал «Zаписки Vетерана» сообщил о ранении Игоря Мангушева

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«Покушение на убийство, нет сомнений»: ТГ-канал «Zаписки Vетерана» сообщил о ранении Игоря Мангушева
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Фото из открытых источников

Сообщение о пулевом ранении в голову знаменитого российского командира Игоря Мангушева (позывный “Берег”) активно обсуждается в Сети. Информация о тяжелом ранении, которую сообщил общественник Владимир Грубник, всем показалась подозрительной. Об этом сообщает канал “Zаписки Vетерана”.

“То, что это покушение на убийство (Игорь пока жив и сейчас в коме) нет сомнений. Угол ранения в 45% говорит, что “Берег” на коленях стоял, а ему стреляли сзади прямо в затылок. Иных огнестрельных ранений на его теле нет”, – пишет канал.

Ранее медики заявили, что пуля калибром 9 мм была выпущена в голову Игоря из короткоствольного оружия, причем с весьма близкого расстояния. Официальных заявлений от правоохранителей пока что не поступало.

“Это уголовная статья. Должны возбудить уголовное дело”, – добавляет канал “Zаписки Vетерана”.

 

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