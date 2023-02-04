«Покушение на убийство, нет сомнений»: ТГ-канал «Zаписки Vетерана» сообщил о ранении Игоря Мангушева

Екатеринбуржцы назвали самое ненавистное место для местных таксистов — это аэропорт Кольцово. Обсуждение жителей города развернулось под постом
Ученые опасаются из-за наступления более опасной пандемии, даже чем COVID-19. Дело в мутировавшем птичьем гриппе H5N1, которого обнаружили осенью
Родители Миши Бахтина со спинальной мышечной атрофией (СМА) от уральских чиновников и врачей добиваются лечения своего 2-летнего сына. Мальчик
Недавно актер Оскар Кучера дал развернутое интервью Юрию Дудю* (в России признан иноагнтом). После беседы на артиста обрушился шквал критики. Сам
Жители Волгограда, которые пришли на гала-концерт в ЦКЗ (Центральный концертный зал), два часа ждали начала данного мероприятия. Концерт,
Новогодняя вечеринка в Дубае быстро стала достоянием общественности. Как выяснилось, на скандальном мероприятии, когда Валерий Меладзе поддержал
Жительница поселка Прохладного (Белоярский городской округ, Свердловская область) рассказала о том, что в декабре 2022 года в «ЭнергосбыТ Плюс»
По данным новостного ресурса «Главный канал Екатеринбурга», в 2023 году месячные затраты на содержание свердловских чиновников составят 121 млн 410
В оперштабе Кубани опровергли информацию о якобы подготовке в регионе к военному положению. Документ, который активно рассылается в социальных сетях
Американские ученые предупреждают о смертельной опасности глобального потепления. Они прогнозируют прогрессирование паразитарных грибков. Дело в том,