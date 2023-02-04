Комедия «Чебурашка» с Гармашем собрала почти 6 млрд рублей по итогам проката в России

При этом сообщается, что лидируют по кассовым сборам выходные дни. В целом россияне потратили более 150 млн рублей за каждый день. Часть билетов забронирована на предстоящие сеансы, которые пройдут в субботу и воскресенье.

Стоит напомнить, что в первый день показа «Чебурашки» кассовые сборы составили более 227 млн рублей.