Кучера, Железняк, Гальцев: составлен список российских артистов, поддержавших Донбасс и СВО РФ

Ежедневно артистов, поддержавших проведение СВО на Украине, становится больше. В итоге был составлен список российских звезд, которые поддержали спецоперацию в Донбассе.

К примеру, Оскар Кучера в недавнем интервью Юрию Дудю* (признан иноагентом) четко обозначил свою позицию. Этим актер вызвал гнев у людей, недовольных проведением СВО.

Юрий Гальцев тоже поддерживает военнослужащих на передовой. Комик организовывает для бойцов концерты. Сейчас юморист, который когда-то дружил с Максимом Галкиным* (признан иноагентом), делает многое для армии ВС РФ.

Звезда "Сватов", съемки которого проходили на Украине, после начала спецоперации получала в свой адрес немало гневных сообщений. Однако Олеся Железняк не держит зла, она продолжает поддерживать российскую армию.

Вика Цыганова не осталась в стороне от событий в стране. Звезда шансона выступала в госпиталях, артистка побывала в Донецке, и написала неофициальный гимн для ЧВК "Вагнер".