Максим Аверин сообщил о проблемах со здоровьем во время съемок сериала «Склифосовский» в Сочи

Исполнитель главной роли в медицинской драме "Склифосовский" Максим Аверин поведал о проблемах со здоровьем, которые возникли во время съемок продолжения популярного сериала.

Как признался 47-летний актер театра и кино, продолжение многосерийного фильма снимали в Сочи. Артист надеялся, что ему удастся совместить отдых на российском курорте и работу, однако проблемы со здоровьем помешали это сделать.

"Проклял все на свете, одно дело — это когда вы едете отдыхать, а другое — это когда вы едете работать. Тепловой удар, который там получил, отит, все что можно собрал. Поэтому, слава Богу, что выжили", — вспоминает актер.

Сейчас Аверин вспоминает свои приключения с иронией. Максим готов к новым экспериментам и новым кинопроектам.