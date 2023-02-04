Молодой электрик рассказал о плюсах и минусах своей работы

Когда-то 28-летний электрик работал на заводе, но, устав от однообразия, ушел оттуда. Теперь он работает по своим правилам и об этом не жалеет. Его клиенты уверены, что в электрики идут от безысходности, порой смотрят на него свысока, просят скидки, а женщины, которые ищут любовь, встречают в нижнем белье.

По словам парня, люди недооценивают эту профессию, считают бедной, низкой, недостойной. Есть немало клиентов, которые уверены, что услуги электрика очень дешевые. Они говорят, что проделанная работа столько не стоит, просят скидку «по-братски» и угрожают найти себе другого мастера.

Однажды звонит мне женщина, говорит: «помогите, горит розетка». Я приехал — а она полуобнаженная, халатом прикрыла грудь, кокетничает. Я опешил, не ожидал, что клиентка встретит голой. Я приехал со своей девушкой, которая снимает видео работы, помогая в развитии соцсетей. Когда женщина увидела девушку, изменилась в лице, надела толстовку. Розетку я ей восстановил, -вспоминает электрик. Есть много заказчиков, которые контролируют каждый мой шаг, под руку говорят, задают бесконечные вопросы, дают советы, не позволяя сосредоточиться. Еще одна головная боль — мошенники из объявлений, которые рассовывают свои услуги по почтовым ящикам. Из-за таких «профессионалов», которые берут куча денег, а работу делают плохо, страдает репутация и подрывается доверие заказчика.











