Настасья Самбурская пришла на премьеру кинофильма «Свободные отношения» в прозрачном боди

В кинотеатре «Художественный» в Москве состоялась премьера кинокартины «Свободные отношения». Фильм Дмитрия Невзорова в прокат выйдет 9 февраля. Пока комедию имели возможность оценить отечественные звезды. На премьере появились Настасья Самбурская, Анастасия Гребенкина, Алика Смехова, Аркадий Укупник, Дмитрий Дюжев и многие другие.

Но в этот вечер все внимание было было приковано к Самбурской. Артистка появилась на публике в прозрачном боди с кожаными вставками без нижнего белья. Такой смелый наряд позволил похвастаться актрисе своей грудью и прессом. Образ Настасья дополнила брюками-парашютами, ботинками, маленькой сумочкой и моносерьгой.

35-летняя звезда проводит много времени в спортзале, но пока что не очень довольна своим внешним видом. Несколько дней назад девушка назвала себя «глистой», отметив, что ей нужно заниматься еще больше для появления кубиков на прессе.



