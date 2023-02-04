Олег Газманов выразил готовность отправиться воевать на фронт в Украину

Советский и российский эстрадный певец, поэт, композитор Олег Газманов не из тех, кто будет себя хорошо чувствовать за границей. Артист любит Россию, где считает себя востребованным и нужным.

При этом исполнитель активно поддерживает дух бойцов, исполняя для них душевные песни. Газманов верит, что это помогает солдатам в столь непростые времена.

«Мне 71 год, и ели Родина мне прикажет, то возьму автомат и пойду на фронт. Сейчас я полезен тем, что пою песни», — заявил Олег Михайлович в передаче «Жизнь и судьба» на телеканале «Россия 1».

На новогодние праздники музыкант угодил в громкий скандал. На концерте в Дубае (ОАЭ) зрители попросили певца высказать свое мнение о СВО, но он не поддался на провокации публики.