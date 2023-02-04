Газманов публично опроверг получение 17 миллионов рублей на каталог патриотических песен

Российский певец Олег Газманов заявил, что он не получал 17 миллионов на создание каталога патриотических композиций. Он отметил, что фонд "Равенство возможностей" вместе с ним работает над реализацией государственного онлайн-проекта над названием "Родники". Именно на данный проект выделено финансирование.

Мне деньги не выдавались. То, над чем работаю сейчас, это не каталог патриотических песен. Средства на реализацию развития национальных проектов направили в фонд "Равенство возможностей.

Примечательно, что Газманов является идеологом, а также художественным руководителем интернет-базы патриотических хитов "Родники". В рамках указанной инициативы организаторы провели конкурс песни. За счет денежных средств из Президентского фонда культурных инициатив движение получило 17 млн рублей.