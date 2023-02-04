Онколог Карасёв проинформировал, какую часть тела первой поражает рак

Какую часть тела рак поражает первой рассказал онколог и хирург Иван Карасев в своем Телеграм-канале. Если говорить о первом месте, то мишенью у представительниц прекрасного пола в большинстве становится молочная железа. У мужчин тяжелый недуг начинается с поражения легких.

На третьем и четвертом местах находятся опухоли желудка, пищевода, толстой кишки. На пятом месте оказался рак кожи. Наиболее агрессивные виды онкологии - рак желудка, поджелудочной, яичников, легкого.

Особое внимание нужно уделить меланоме. Она коварна тем, что относится к тем видам злокачественных опухолей со стремительным распространением по всему организму метастазов. Метастазирование развивается неконтролируемо и зачастую имеет непрогнозируемое течение.