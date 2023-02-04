В минувший вторник в СМИ появилась новость о том, что 63-летний Игорь Николаев был госпитализирован с подозрением на инфаркт. Сообщалось, что опасения врачей подтвердились, а композитору вынуждены были провести операцию на сердце. Также журналисты писали, что это второй инфаркт за последние два года. Первый случился у артиста в 2021 году.

Также была информация, что Игорю Юрьевичу провели стентирование сосудов. Оно необходимо, когда просвет коронарных артерий сильно сужен из-за патологии.

Сам Николаев решил успокоить фанатов. Он рассказал, что все хорошо, никакого кризиса нет, а он лишь проходит плановое обследование. При этом отказался подтверждать такой диагноз.

Также свой комментарий решила оставить певица Юлия Проскурякова. Она успокоила общественность. По словам жены композитора, информация о его плохом состоянии в прессе сильно преувеличена.



