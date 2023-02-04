Первый канал показал последнее выступление фигуриста Романа Костомарова на «Ледниковом периоде»

Пока все переживают за состояние здоровья Романа Костомарова, на Первом канале показали последнее выступление фигуриста в рамках шоу "Ледниковый период".

Судьи были очень тронуты прокатом пары. Жюри выставило им высокие баллы. Костомаров и Ланская показали трогательную историю любви. Татьяна Тарасова, комментируя выступление, отметила, что она чувствовала связь между звездами, стали они одним целым. Она была удивлена, что Роману и Валерии удалось так сработаться на льду. Согласилась с ней Татьяна Навка, которая происходящее на люду назвала "магией, волшебным сном".

За кулисами сам Роман признался, что они с огромным удовольствием будут кататься в финале, так как "Ледниковый период" - это проект про творчество. В конце беседы фигурист пожелал всем здоровья и любви.

Напомним, Роман Костомаров сейчас находится в московской "Коммунарке". 10 января он был госпитализирован после очередного выступления в шоу при температуре -20 градусов. Состояние спортсмена тяжелое из-за осложненной двусторонней пневмонии. Поговаривают, фигуристу могут ампутировать пальцы.

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