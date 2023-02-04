Знаменитая певица Алла Борисовна Пугачева несколько месяцев назад уехала с детьми в Израиль. Периодически 73-летняя артистка выходит на связь с фанатами и делится с ними новыми снимками.

"Хочу продолжения. Нам нужно продолжение, да?! Требую!" - кричала Пугачева.

Накануне Примадонна российской эстрады устроила настоящий скандал в местном кинотеатре. Как рассказал экс-депутат Госдумы РФ Роман Худяков, звезда негодовала из-за того, что по ее требованию не продолжили спектакль, который подошел к концу.

Как заявил Худяков, Алла Борисовна понимает, что в Израиле никому не нужна, а "звездная болезнь" все равно о себе знать дает. Певица хочет публично продемонстрировать, что счастлива, хотя не понимает, что ее читают все меньше людей. Да и мало кто беспокоится за судьбу звезды, сбежавшей из родной страны.