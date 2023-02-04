Российского скрипача Репина в Греции ждали овации, несмотря на попытки «отмены»

Российский скрипач-виртуоз Вадим Репин выступил в Греции, даже несмотря на то, что власти попытались пресечь выступления артистов из РФ.

В феврале 2022 года, сразу же после начала СВО, министр культуры страны Лина Мендони запретила исполнение всех произведений Чайковского и ввела санкции против культурных организаций России. Также было запрещено сотрудничество с ними.

Однако Государственный оркестр Афин на свой свой 80-летний юбилей решил пригласить Репина. Артиста ждали овации, музыкант исполнил Концерт для скрипки с оркестром композитора Чайковского. Выступление прошло 3 февраля в концертном зале Афин Megaro Musikis.

Напомним, не так давно музыкально-драматический театр Hessisches Staatstheater Wiesbaden (Германия) ответил отказом на призыв украинского министра культуры исключить из программы все произведения советских и русских композиторов, разорвав контракт с оперной дивой Анной Нетребко.