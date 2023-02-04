Самбурская и Студилина узнали про «Свободные отношения» Аглаи Тарасовой

Сейчас в прокат выходят многочисленные фильмы про любовь. Премьера одного из них состоялась 3 февраля в Москве, 9 февраля зрители смогут посмотреть в кинотеатрах «Свободные отношения».

Романтическая лента рассказывает об истории Илоны (Аглаи Тарасовой) и Артема (Бориса Дергачева), которые встретились в баре, провели ночь, а затем поженились из-за незапланированной беременности. Через 7 лет герои поняли, что превратились в семейную пару, которую заел быт. Желая сохранить отношения ради сына, они предложили друг другу свободу. Последствия такого эксперимента удивляют.

Исполнительница главной роли редко выходит в свет, но это мероприятие не пропустила. Аглая на красной дорожке появилась в черном мини. Несмотря на скромный и закрытый наряд, выглядела Тарасова великолепно.