Скончавшегося 30-летнего актёра «Универа» Сергея Корсика некому было навещать в больнице

16 января 2023 года в одной из московских клиник скончался 30-летний Сергей Корсик. Зрители запомнили молодого актера РФ по телесериалам «Универ», «Лев Яшин», «Ранетки».

Как выяснилось, артист тяжело болел четыре месяца. Все это время Сергей провел в больнице. Там его лечили от двухсторонней пневмонии, хотя врачи подозревали туберкулез. Перед смертью молодой человек не нуждался угощениях, он хотел внимания близких. Судя по тому, что из родственников у молодого человека есть лишь сестра, он не никогда не был избалован их вниманием.

«Накануне смерти позвонил последний раз, попросил его не навещать, не привозить продукты. Сказал, что переводят его в реанимацию, что позже позвонит», — вспоминает приятель.

Вылечить артиста не смогли из-за того, что болезнь была сильно запущена. О тяжелом состоянии актера никто не знал, поскольку он не желал беспокоить своих знакомых. По большому счету, Корсика некому было навещать, а умирал он в полном одиночестве.