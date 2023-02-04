Сыгравший в сериале «Жизнь по вызову» актер Каменщиков объяснил неприязнь к Ксении Собчак

В прошедшем году у Олега Каменщикова вышло несколько громких проектов, чем может похвастаться далеко не каждый актер. Накануне своего дня рождения артист дал большое интервью, рассказав о жизни. В том числе заговорил знаменитость о Ксении Собчак, объяснив свою неприязнь к ведущей.

Известный зрителю своей ролью в сериале «Жизнь по вызову» артист признался, что он принципиально отказывается смотреть интервью с Собчак. Актер раскрыл свое отношение к теледиве. По словам Олега, он и до этого не испытывал особой симпатии к светской львице, но ситуацию обострило недавнее интервью журналистки с маньяком Виктором Моховым.

Каменщиков считает, что Собчак хайповала на этой теме, а не поднимала ее или развивала. При этом проект Сарика Андреасяна о преступнике он поддержал, отметив, что Ксения любит «смаковать чернуху».