Участники шоу Нетфликс «Игра в кальмара» пожаловались на его чрезмерную жестокость

Участники нового реалити-шоу "Игра в кальмара", которое в производство запустил Нетфликс, пожаловались на чрезмерную жестокость. Проекту удалось найти 456 игроков, которые готовы побороться за 4,56 миллиона долларов. Это самый большой состав претендентов и денежный приз в истории телевидения.

Но после окончания первого съемочного дня в СМИ начали просачиваться данные о том, что производство "является полной катастрофой". Как утверждается, участники "Игры в кальмара" вынуждены проходить испытания “Красный свет, зеленый свет” буквально в нечеловеческих условиях. Они проводили до 9-ти часов в ледяном ангаре в аэропорту, не имели возможности двигаться целых 30 минут. Все потерпевшие не захотели называть имен, ссылаясь на договор о неразглашении, что грозит большим штрафом.

В Нетфликс же заявил, что только трое человек обратились за помощью медиков из-за "несущественных проблем". А в целом производство было безопасным.