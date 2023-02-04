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Улицы Екатеринбурга превратились в «минное поле» из-за собачьих нечистот 

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Улицы Екатеринбурга превратились в «минное поле» из-за собачьих нечистот 
В России
Фото из открытых источников

Дворники Екатеринбурга не справляются с уборкой улиц, и горожане, которым неприятно смотреть на мусор и оставленные домашними животными нечистоты вынуждены убираться самостоятельно. В их числе - горожанин Антон Бурдин, которого жители уральской столицы давно знают как «народного дворника».

В сюжете канала Е1 Бурдин рассказывает, что взялся за это потому, что ему очень неприятно смотреть на зловонное «минное поле» возле своего дома, и штатных дворников просто не хватает.  

«Я перед работой иду — убираю какашки. Обратно еду — они снова лежат. Всё это воняет», — рассказал Бурдин.

Молодой человек, которому было трудно устроиться на постоянную работу из-за ДЦП, ранее убирал мусор за вознаграждение от жителей своего района – по данным издания, на «зарплату» Бурдину скидывался даже мэр Алексей Орлов. Но ему вскоре удалось трудоустроиться официально – дворником в аэропорт Кольцово, и теперь в районе он убирает на добровольных началах, по пути на работу и обратно. 

Активисты и городские власти регулярно напоминают, что убирать за питомцами обязаны их хозяева, тем более, что спецсредства для этого есть в любом зоомагазине, а где-то стоят контейнеры с бесплатными пакетами. Экологи тоже не находят в «удобрениях» ничего хорошего, отмечая, что «сюрпризы» от собак не только уродуют город и досаждают отвратительным запахом, но и создают опасность распространения инфекций. Однако система уговоров и штрафов для нерадивых собачников в Екатеринбурге пока не работает, так как нарушителя сложно выявить.

Проблему могли бы решить штатные дворники, будь в городе их достаточно. Но оптимистичные заявления Алексея Орлова, который заметил, что в городе стало куда чище летом и зимой благодаря новой технике у сотрудников коммунальных служб, кажутся гражданам безосновательными.

Екатеринбуржцы вспоминают, как сильно выросли в ноябре тарифы на ЖКХ, и отмечают, что за те деньги, что они платят коммунальщикам, ответственные руководители управляющих компаний «должны просить людей больше мусорить». А некоторые предлагают радикальные средства борьбы за качество уборки дворов и улиц.

 

Сам Алексей Орлов признал, что городу просто не хватает людей для качественно иного содержания дворов, парков и улиц, и усилия мэрии на этом направлении оказались недостаточны – отток кадров удалось лишь уменьшить, но не остановить.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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