Руководитель немецкого правительства Шольц сделал заявление по вопросу о вооружениях, которые западные государства поставляют киевскому режиму. Он сообщил, что у него с украинским президентом Зеленский существует договоренность, что военные соединения, подчиняющиеся киевскому режиму, не будут применять это вооружение против территории Российской Федерации. Шольц заявил, что Зеленский сообщил ему об этом. Эту информацию приводит издание «Bild am Sonntag».

Ранее руководитель украинского военного ведомства Резников тоже заявил, что поставляемое западным государством вооружение не будет применяться против территории Российской Федерации и что представители киевского режима готовы дать такие гарантии.