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Сегодня на Кипре выборы президента

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Сегодня на Кипре выборы президента
В Мире
Фото из открытых источников

Журналисты издания «Sigma» рассказали, что сегодня на Кипре проходят выборы руководителя государства. Избирательные участки начали свою работу и принимают граждан с 8:00 часов по московскому времени. Уточняется, что процесс голосования запланирован до 19:00 часов. 

Также сообщается, что всего на Кипре организована работа более тысячи избирательных участков. Кроме того, более тридцати участков функционируют в других государствах, где тоже ждут граждан Кипра. 

На этих выборах достаточно большой выбор между кандидатами. Сообщается что свою кандидатуру на должность президента Кипра выдвинули четырнадцать политиков. Среди них две женщины. 

Уточняется, что голосование уже началось и проходит спокойно.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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