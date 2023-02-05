В ЕС предупредили Грузию о санкциях

Представитель внешнеполитического ведомства Европейского союза Стано сделал заявление в отношении Грузии. Недавно в СМИ появилась информация, что грузинские политические власти изучают вопрос о запуске авиационных рейсов из страны в Российскую Федерацию.

В ответ Стано указал, что принятие такого решения будет противоречить санкционной политике, которую проводят государства Европейского союза по отношению к Российской Федерации. Он отметил, что в случае действий со стороны политического руководства других государств, противоречащих этим санкциям, ЕС может ввести рестрикции и против них. Стано обратился к политическим властям Грузии, чтобы они не нарушали санкции, введенные со стороны Европейского союза.

«Евросоюз призывает Грузию присоединиться к санкциям, введенным Евросоюзом и другими странами против России в авиационной сфере, и сохранять бдительность в отношении любых возможных попыток обойти санкции», – заявил он.