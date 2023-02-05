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74-летняя артистка РФ Людмила Поргина сообщила, что ее не выпускают на сцену театра «Ленком»

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74-летняя артистка РФ Людмила Поргина сообщила, что ее не выпускают на сцену театра «Ленком»
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Фото из открытых источников

В театре "Ленком" 5 и 6 февраля 2023 года состоится премьера постановки по пьесе Михаила Булгакова. В спектакле играет вдова Николая Караченцова. Людмиле Поргиной досталась роль турчанки на восточном базаре.

Журналисты связались с актрисой, чтобы ее поздравить. Но как оказалось, 74-летняя артистка не принимает участие в спектакле. Ее ставят в массовки.

"Вряд ли меня увидите в спектакле. Меня на репетиции вызывают, прихожу в театр, там сижу в зале. На сцену мне не дают выходить", - отметила Поргина.

Она также добавила, что уходить из театра не будет, ведь перед смертью ее муж попросил не покидать свой "второй дом".

"Перед смертью Коля меня попросил, чтобы не забывала наш второй дом. Сперва не поняла, и переспросила: "это ты говоришь про нашу дачу?". Нет, про театр. В память о нем не могу уйти из "Ленкома".
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