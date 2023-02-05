Белгородский художник Новиков увидел в изображённой им иконе образ Путина

Свою работу в том числе показал белгородский живописец Григорий Новиков, отметивший в январе 60-летие. На написание картины его вдохновила поездка в Крым. На полотне художник изобразил Сергия Радонежского, благословляющего князя Дмитрия Донского, а также героев «Русской весны». В центре икона Владимирской Божьей Матери. Новиков, говоря об иконе, подчеркнул, что, когда он ее нарисовал, неожиданно для себя увидел образ Владимира Путина.